Bozyazi ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği tarafından öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri ağırlandı.

Kurum amirleri ve öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler gösteri sundu.

Dernek Başkanı Adem Veyis, programda yaptığı konuşmada, "Dünya Engelliler Günü'nü bir kutlama değil engelli bireylerin haklarına, karşılaştıkları zorluklara ve toplumsal hayata tam katılımlarına dair farkındalığı artırmak için milat olarak görüyoruz." dedi.