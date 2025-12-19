Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu şehit kabrini ziyaret etti

MERSİN - Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın mezarını ziyaret etti.

Kendisi de şehit kardeşi olan Kaymakam Topsakaloğlu, 2021'de Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından polis memuru Sedat Yabalak'ın kabrinde dua etti.

Topsakaloğlu, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Topsakaloğlu'nun kardeşi astsubay Turgay Topsakaloğlu, 2015'te Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

