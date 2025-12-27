İlginizi Çekebilir

Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti
Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı
Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu
TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir
İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı
Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi
Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi
Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi
Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

Bozyazı

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

MERSİN - Bozyazı Halk Eğitim Merkezince düzenlenen aşçılık kursunu bitiren kursiyerlerce hazırlanan yöresel lezzetler, düzenlenen etkinlikle sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kursların bireylerin yeteneklerini geliştirmesi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemal Boz da aşçılık kurslarının yöresel yemek kültürünün yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kursiyerlerce hazırlanan yöresel yemekler, ziyaretçilere ikram edildi.



Yurt Dünya 27.12.2025 14:23:59 0
Anahtar Kelimeler: bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti

2

Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

3

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

4

TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir

5

İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

6

Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi

7

Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi

8

Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

9

Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi

10

Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor