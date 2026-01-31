İlginizi Çekebilir

Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı
Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de konuştu:
Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek
Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu:
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi
Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu
Milli füzeleri prangadan kurtaran motorlar ilgi odağı
Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı

Bozyazı'da sigara bırakma polikliniği hizmete girdi

Bozyazı

Bozyazı'da sigara bırakma polikliniği hizmete girdi

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında sigara bırakma polikliniğinin açılışı yapıldı.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM), Başkanı Uzman Dr. Emine Dilek Gökçe, her hafta cuma günleri sigara bırakma polikliniğinde danışan kabulüne başladı.

Vatandaşların yoğun talebi ve sağlıklı bir toplum hedefi doğrultusunda başlatılan hizmet, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlara bilimsel ve profesyonel destek sunacak.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezine bizzat müracaat ederek veya telefon yoluyla ulaşarak randevu ve bilgi alabilecekleri bildirildi.



Yurt Dünya 31.01.2026 13:33:44 0
Anahtar Kelimeler: bozyazı'da sigara bırakma polikliniği hizmete girdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı

2

Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor

3

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de konuştu:

4

Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

5

Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek

6

Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu:

7

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi

8

Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu

9

Milli füzeleri prangadan kurtaran motorlar ilgi odağı

10

Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı