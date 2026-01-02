İlginizi Çekebilir

Bucak'ta "Kucaklaşma Zamanı" projesi başladı

Bucak

Bucak'ta "Kucaklaşma Zamanı" projesi başladı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde Kucaklaşma Zamanı Projesi hayata geçirildi.

Bucak Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Bucak Atatürk İlkokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın eşi Eda Kuruca, Aydın'ın Didim ilçesinde hayata geçirilen projenin çocukların ruhsal, zihinsel anlamda gelişimini desteklediğini, proje kapsamında diyetisyen, diş hekimi, psikolog ve fizyoterapistlerin çocuklarla çalışmalar yaptığını söyledi.

Çocukların diş ve omurga taramalarının yapıldığını aktaran Kuruca, sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldığını ve psikolog tarafından yapılan görüşmeler sonucu ailelere rehberlik edildiğini bildirdi.

Kuruca, proje kapsamında 3 köy, 3 merkez olmak üzere toplam 6 pilot okulda 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 251 öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.



