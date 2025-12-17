Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde anaokulunda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" kutlamalarında, yöresel lezzetler ikram edildi.
Zübeyde Hanım Anaokulunda, "Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin bölgelerinin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi.
Etkinlikte, yöresel lezzetlerden Bucak tarhanası ve Bucak salebi ikram edildi.
Etkinliğe, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, eşi Eda Kuruca, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.