Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

BURDUR - Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünlüsoy, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı fotoğrafını seçen Ünlüsoy, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

Ünlüsoy, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirten Ünlüsoy, emeği geçen tüm muhabirleri tebrik etti.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



22.01.2026 19:06:37
