İlginizi Çekebilir

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü
Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği
Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Dalgar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Dalgar, AA

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Dalgar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dalgar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Dalgar, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor" fotoğraflarına oy veren Dalgar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" adlı fotoğraflarını oyladı.

Dalgar, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Fotoğrafları seçerken karar vermekte zorlandığını belirten Dalgar, "Öne çıkan kareler daha çok Gazze'deki insanlık dramıyla ilgili fotoğraflar. İnsanın içini acıtan ve yaşanan dramı çok güzel ifade etmiş fotoğraflar vardı. Bu fotoğrafları çeken muhabirlerin sadece kameradan baktığı noktanın ötesinde sanki o meseleye bakışını, kalbinde hissettiklerini de yansıttığını fark ettim. Bütün muhabirleri tebrik ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 4.02.2026 14:02:40 0
Anahtar Kelimeler: burdur mehmet akif ersoy üniversitesi rektörü dalgar aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

2

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

3

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

4

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

5

Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

6

Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

7

Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği

8

Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı

9

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:

10

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası