Burdur Valisi Bilgihan Gölhisar'da köyleri ziyaret etti

Burdur Valisi Bilgihan Gölhisar'da köyleri ziyaret etti

BURDUR - Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Gölhisar ilçesine bağlı Yeşildere, Elmalıyurt ve İbecik köylerini ziyaret etti.

Yeşildere Köyü'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Bilgihan, çocuklarla sohbet etti.

Daha sonra köylerde muhtarlar ve köy halkıyla buluşan Bilgihan, burada talepleri dinledi.

Bilgihan'a ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Tokat, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Çakır ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.



