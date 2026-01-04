İlginizi Çekebilir

Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı
Burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi
BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti
Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi
Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi
Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu
Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı
Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı
Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor

Burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi

Burdur

Burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi

BURDUR - Burdur'da 122 hafız için icazet merasimi gerçekleştirildi.

Kapalı spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, sinevizyon gösterimi ile Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, yaptığı konuşmada, hafızları tebrik etti.

Hafızların gösterdikleri gayreti tebrik eden Bilgihan, "Dünyanın pek çok coğrafyasında, pek çok mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizin büyük mücadelelerini tanıklık ediyoruz. Bütün bu mücadelelerde güçlü olmak, diri olmak, ayakta olmak için Kur'an'ın kelamından uzaklaşamamak, Kur'an'ı hayatımıza rehber olarak da hissetmek gerekiyor." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafiz Osman Şahin, hafızların Burdur'un şeref tablosu olduğunu belirtti.

Hafızlığın kolay olmadığını belirten Şahin, "600 sayfalık bir kitabı, zihninize ve gönlünüze nakşedeceksiniz. Kur'an'dan başka bir kitabın da böyle ezberlenmesi mümkün değil. Kur'an gibi ezberlenen başka bir kitap da yok. Bu şekilde ezberleniyor olması, onun mucizevi yönlerinden biridir." diye konuştu.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de hafızları kutladı.

Hatim tertibinin ardından protokol üyeleri tarafından hafızlara belge takdimi ve hocalarına hediye verilmesiyle program sona erdi.



Yurt Dünya 4.01.2026 20:42:57 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Çalışıyor, Biz İzliyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da uygulama noktasından kaçan otomobil ile çarpışan polis aracındaki 3 polis yaralandı

2

Burdur'da 122 hafız için icazet töreni düzenlendi

3

BYD küresel yeni enerjili ve elektrikli araç pazarının zirvesine yerleşti

4

Antalya'da Sarıkamış şehitleri için anma programı ve yürüyüş düzenlendi

5

Adana'da iş yerinin camına kaldırım taşıyla saldırı anı kamerada

6

Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nde kış manzarası havadan görüntülendi

7

Antalya'da eşi ve kızını öldüren kişi polise teslim oldu

8

Osmaniye'de 7 Ocak Kurtuluş Bayramı Oryantiring Bölge Yarışmaları yapıldı

9

Mersin'de park halindeki kamyonet ve otomobil yandı

10

Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor