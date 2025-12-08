İlginizi Çekebilir

Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Burdur

BURDUR - Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Savaş T. (34) idaresindeki 07 L 9130 plakalı otomobil, Ali Kemal Erdem Bulvarı'nda Ali A. yönetimindeki 15 AEH 778 plakalı minibüs ve Orçun V'nin kullandığı 07 ZD 017 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Savaş T, aynı otomobilde bulunan Erkan T, Hamit T. ile minibüs sürücüsü Ali A. ve minibüste bulunan Ramazan A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Savaş T. ve Erkan T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren yaralılardan Hamit T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



8.12.2025
