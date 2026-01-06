İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi
Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı
L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı
Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi
OMSAN Lojistik ve Shell & Turcas işbirliğini genişletti
Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'ndan 2025'te yüzde 139'luk getiri

Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Burdur

Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Gökhan U. (36) idaresindeki 07 BZY 904 plakalı otomobil, Burdur-Isparta kara yolu Sanayi Kavşağı yakınlarında E.S. yönetimindeki 15 AEK 189 plakalı otomobil, H.B'nin kullandığı 06 EUT 152 plakalı kamyonet ve M.K'nin sürücülüğünü yaptığı 15 ABM 002 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Gökhan U. ve aynı otomobilde bulunan Samet U. (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkarıldıktan sonra sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yurt Dünya 6.01.2026 12:33:11 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi

2

Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor

3

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

4

Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

5

Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı

6

L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı

7

Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi

8

OMSAN Lojistik ve Shell & Turcas işbirliğini genişletti

9

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

10

Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'ndan 2025'te yüzde 139'luk getiri