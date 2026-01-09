İlginizi Çekebilir

Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

BURDUR - Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, İstasyon Öğretmenevi'ndeki toplantıda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü ve 10 Ocak İdareciler Gününü kutladı.

Daha sonra 2025 yılı asayiş suçları kapsamında bilgiler veren Bilgihan, yıl içerisinde, toplam 10 bin 917 olay meydana geldiğini ve olayların yüzde 97'sinin aydınlatıldığını söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına değinen Bilgihan, geçen yıl uyuşturucu ticareti suçundan 96, kullanmak ve diğer suçlardan 380 olmak üzere toplam 476 olay meydana geldiğini, gözaltına alınan 99 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, 37 kilo 137 gram skunk, 2 kilo 120 gram esrar, 2 kilo 93 gram bonzai, 515 gram metamfetamin, 73 gram eroin, 19 gram kokain 989 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy, 114 kök hint keneviri ele geçirildiğini belirten Bilgihan, "Halkımızı, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına geçit vermemekte kararlıyız." dedi.

Vali Bilgihan, terörle mücadele kapsamında geçen yıl, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 2, FETÖ terör örgütüne yönelik 47, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ve EL-KAİDE 1 olmak üzere toplam 60 operasyon gerçekleştirildiğini, 45 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığını kaydetti.




