İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
Mersin'de "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi açıldı
Antakya Medeniyetler Korosu, depremin üçüncü yılında Hatay'da konser verdi
Hayat Holding "Hayat İyi Yaşam Merkezi"yle depremzedelere desteğini sürdürüyor
Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da gazetecilerle buluştu
Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü

Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Burdur

Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklarla mücadele edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek, tarihi eser olarak değerlendirilen çok sayıda sikke, dijital materyaller, suça konu belgeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen banknotlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Fuhşa zorlandıkları belirlenen 2'si yabancı uyruklu 7 kadın koruma altına alındı.

Operasyonlarda, B.Ö, M.D. ve V.E.E. "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ö. ve M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 6.02.2026 20:28:58 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan geldi, müjde gelmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

6 Şubat: Kalbimizde Hiç Dinmeyen O Sarsıntı
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti

2

Mersin'de "Zamanın Kırıldığı An: 6 ŞUBAT" grafik tasarım sergisi açıldı

3

Antakya Medeniyetler Korosu, depremin üçüncü yılında Hatay'da konser verdi

4

Hayat Holding "Hayat İyi Yaşam Merkezi"yle depremzedelere desteğini sürdürüyor

5

Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

6

Bakan Kurum, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

7

Bakan Bayraktar, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

8

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Hatay'da gazetecilerle buluştu

9

Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

10

Adana'da kamyonun çarptığı kişi öldü