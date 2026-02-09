Burdur'da hayata geçirilecek 3 projenin tanıtımı yapıldı

BURDUR - Burdur Valiliği tarafından "1 Şehir 3 Proje" kapsamında hayata geçirilecek projelerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de düzenlenen programda, Cumhuriyet Meydanında mülkiyeti İl Özel İdaresine ait alanlarda hayata geçirilmesi planlanan Cumhuriyet Meydanı Yaşam Merkezi, iş merkezi ve katlı otopark projelerinin tanıtımı yapıldı.

Programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan proje için 7 farklı alternatifin olduğunu ve bunu da halkın oylamasına sunacaklarını söyledi.

Cumhuriyet Meydanı'nın buluşma noktası ve şehir kimliğinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Bilgihan, planlanan projelerin tarihe saygı duyan, meydanla bütünleşen, insanı ve yaşamı merkeze alan bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.

Bilgihan, bu çalışmaların, kent estetiğini güçlendiren, sosyalleşme imkanlarını artıran, şehirleşme kalitesini yükselten ve ticaret hayatına yeni dinamizm kazandıran bütüncül dönüşüm ortaya koyacağını belirtti.

İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Ahmet Çıray da projelerin detaylarını anlattı.

Daha sonra katılımcılar tarafından 7 alternatif projenin oylaması gerçekleştirildi.







