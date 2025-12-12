İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı
Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı
Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi
TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması
QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi
Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası
Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu:

Burdur'da jandarma ve emniyete tahsis edilen 56 yeni araç törenle hizmete alındı

Burdur

Burdur'da jandarma ve emniyete tahsis edilen 56 yeni araç törenle hizmete alındı

BURDUR - Burdur'da emniyet ve jandarma teşkilatına tahsis edilen yeni araçların hizmete girmesi nedeniyle tören yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için Halk Plajı'nda tören gerçekleştirildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, 28 tane aracı İl Özel İdaresi ve hayırseverlerin katkısıyla alındığının bilgisini verdi.

Diğer 28 aracın İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini söyleyen Bilgihan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Emniyet Müdürlüğüne 36 araç tahsis edildiğini bildirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Balcı ise, araçların, olaylara daha hızlı müdahale etme, vatandaşların daha kaliteli ve etkin hizmet sunma imkanı sağlayacağını, çocukların güvenle okula gitmesinde, köylerde, yayla ve meralarda asayiş ve güvenliğin sağlanmasında kullanılacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından katkıda bulunan hayırseverlere plaket verildi ve dua edildi.

Tören, yeni araçların geçişiyle son buldu.



Yurt Dünya 12.12.2025 14:55:10 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da jandarma ve emniyete tahsis edilen 56 yeni araç törenle hizmete alındı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor

2

Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı

3

Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

4

Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi

5

TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması

6

QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi

7

Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

8

Antalya'da dayısı tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi defnedildi

9

Antalya'da tırın çarptığı Karayolları işçisi öldü

10

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu 8. Isparta Kitap Fuarı'nda konuştu: