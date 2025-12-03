Burdur'da KABEV Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Dünya Bankası finansmanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen KABEV Projesi kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde dönüşüm süreci başlatılıyor.

Türkiye genelindeki birçok kamu yapısında uygulanan, enerji tüketimini azaltmayı, çevresel sürdürülebilirliği artırmayı ve kamu kurumlarında örnek olacak bir enerji yönetim modeli oluşturmayı hedefleyen projenin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, projenin Türkiye'nin enerji geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek şehir olan Burdur'un bu dönüşümden büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner ise üniversitede gerçekleştirilecek dönüşümün kapsamına ilişkin bilgi vererek, yaklaşık 9 binanın projeye dahil edildiğini belirtti.

Yapı Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra Turan Tombak ise, Burdur'daki çalışmalar için enerji etütlerinin tamamlandığının, ihale dosyalarının hazırlanmasının sürdüğünün ve 2026'da inşaat ihalesine çıkılmasının planlandığının bilgisini verdi.

2019'da başlatılan KABEV Projesi ile bugüne kadar 565 kamu binasında enerji verimliliği uygulamalarının hayata geçirildiğinin altını çizen Tombak, "Başlangıç hedefimiz olan yüzde 20 tasarruf oranını aşarak yüzde 40’lara ulaşmış durumdayız. Projemiz yalnızca bölgemizde değil, Dünya Bankası portföyünde örnek gösterilen bir proje haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Programın devamında uzmanlar tarafından sunum gerçekleştirildi.

Program, MAKÜ yerleşkesinde yapılacak yenileme çalışmalarının sahada incelendiği teknik geziyle sona erdi.

