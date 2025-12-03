İlginizi Çekebilir

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı
Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret
Aladağlı sporcuların başarısı
Kaş'ta yelkenli bir yat yandı
Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı
Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar
Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

Burdur'da KABEV Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Burdur

Burdur'da KABEV Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesinin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Dünya Bankası finansmanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen KABEV Projesi kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde dönüşüm süreci başlatılıyor.

Türkiye genelindeki birçok kamu yapısında uygulanan, enerji tüketimini azaltmayı, çevresel sürdürülebilirliği artırmayı ve kamu kurumlarında örnek olacak bir enerji yönetim modeli oluşturmayı hedefleyen projenin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversite ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, projenin Türkiye'nin enerji geleceği açısından taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek şehir olan Burdur'un bu dönüşümden büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner ise üniversitede gerçekleştirilecek dönüşümün kapsamına ilişkin bilgi vererek, yaklaşık 9 binanın projeye dahil edildiğini belirtti.

Yapı Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanı Esra Turan Tombak ise, Burdur'daki çalışmalar için enerji etütlerinin tamamlandığının, ihale dosyalarının hazırlanmasının sürdüğünün ve 2026'da inşaat ihalesine çıkılmasının planlandığının bilgisini verdi.

2019'da başlatılan KABEV Projesi ile bugüne kadar 565 kamu binasında enerji verimliliği uygulamalarının hayata geçirildiğinin altını çizen Tombak, "Başlangıç hedefimiz olan yüzde 20 tasarruf oranını aşarak yüzde 40’lara ulaşmış durumdayız. Projemiz yalnızca bölgemizde değil, Dünya Bankası portföyünde örnek gösterilen bir proje haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Programın devamında uzmanlar tarafından sunum gerçekleştirildi.

Program, MAKÜ yerleşkesinde yapılacak yenileme çalışmalarının sahada incelendiği teknik geziyle sona erdi.



Yurt Dünya 3.12.2025 16:57:00 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da kabev projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı

2

Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

3

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret

4

Aladağlı sporcuların başarısı

5

Kaş'ta yelkenli bir yat yandı

6

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı

7

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

8

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

9

Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

10

Antakya ilçesinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı