Burdur

Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) olaylara yönelik hazırlık ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, Organize Sanayi Bölgesinde, metal imalat fabrikasının depolama tankları bölümünde bulunan kimyasal madde tanklarından birine mobil taşıma tankerinin çarpması sonucu sızıntı meydana geldi, yangın çıktı.

Fabrikada bulunan 20 personelin bundan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, orman işletme, KBRN ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, yangına müdahale etti, özel kıyafetlerini giyen AFAD KBRN ekibi de kimyasal sızıntıya müdahalede bulundu. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatta, 22 ekip, 26 araç ve 107 personel yer aldı.

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta tüm ekibin, gösterdiği performansla yangına ve KBRN sızıntısına karşı hazırlıklı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Afetlerin yaşanmamasını temenni eden Kuruca, "Bu tatbikatların en önemli faydası, ekiplerimizin gerçek olay anında birbirleriyle koordinasyonunu ve tatbikat sırasında icra etmeleri gereken rolleri içselleştirmeleridir." dedi.



