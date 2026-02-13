İlginizi Çekebilir

Burdur'da MAKÜ öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlanıyor
Anamur Kaymakamlığı'ndan vatandaşlara sel uyarısı
Adana'nın ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi
Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı
Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı
Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı
Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi
Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı

Burdur'da MAKÜ öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Burdur

Burdur'da MAKÜ öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlanıyor

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) "TEKNOFEST Yolunda: Tarım ve Hayvancılık Ideathonu" gerçekleştirildi.

MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de, üniversite ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) işbirliğiyle düzenlenen programda, öğrenciler, teknik rapor hazırlama yöntemleri, kapsamlı literatür tarama teknikleri ve proje geliştirme süreçlerine yönelik eğitim aldı.

TÜME Yönetim Kurulu üyesi ve Aytek Robotik yöneticisi Ferdi Alakuş, yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'te bulunma amaçlarının gıda, tarım ve hayvancılığın milli güvenlik meselesi olduğuna dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Gıdada tam bağımsızlığı yakalamaya çalıştıklarını belirten Alakuş, "Bunun için sürdürülebilir sistem kurmak istiyoruz. Gençlerin tarım alanına da yönelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tarım teknolojileri üretilmesi noktasında da bunu yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Artık teknoloji üretiminde savunma sanayinin çıktıları olarak çok ciddi yol aldık." dedi.

Alakuş, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için teknoloji tabanlı dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

TÜME'nin bu yıl üniversitelerde yapılanmaya başladığını anlatan Alakuş, Türkiye genelinde eğitim çiftlikleri kurulacağını ve bu çiftliklerin TEKNOFEST'e kadar aktif hale getirileceğini ifade etti. Alakuş, otonom sistemler, robotik uygulamalar ve veri temelli yönetim anlayışıyla örnek model çiftlikler oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

T3 Vakfı Burdur İl Sorumlusu Emine Büşra Aygün de programın öğrenciler için deneyim alanı olduğunu dile getirdi.

MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uyumaz ise gençlerin özellikle tarım ve hayvancılık konusundaki yaşanan problemlere çözüm üretmesini ve bunlara kafa yormasını istediklerinin altını çizdi.

Büşra Aygün tarafından yapılan sunumun ardından öğrenciler takım oluşturarak tarım ve hayvancılık alanında proje fikirleri geliştirdi.



Yurt Dünya 13.02.2026 19:18:45 0
Anahtar Kelimeler: burdur'da makü öğrencileri teknofest'e hazırlanıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da MAKÜ öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlanıyor

2

Anamur Kaymakamlığı'ndan vatandaşlara sel uyarısı

3

Adana'nın ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

4

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi

5

Antakya'da "Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Günü" kapsamında stant açıldı

6

Antalya'da kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

7

5. Altın Lider Ödülleri'nde finans direktörleri ödüllerini aldı

8

Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

9

Para badminton, Ispartalı gencin hayatını değiştirdi

10

Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 1653 şüpheliden 234'ü tutuklandı