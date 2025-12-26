Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Burdur

BURDUR - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları, ödül töreniyle sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında MAKÜ'de spor turnuvaları düzenlendi.

Sporcular, masa tenisi, squash, satranç, pickleball ve koşu kategorisinde yarıştı.

Masa tenisi turnuvasında kadınlar kategorisinde Habibe Elif Çınar, erkekler kategorisinde de Recep Eren Dikmen birinci oldu.

Squash turnuvasında kadınlarda Büşra Kuru, erkeklerde İsmail Safa birinciliği elde etti. Satranç turnuvasında ise Mustafa Güneri birinci oldu.

Pickleball Turnuvasını kadınlar kategorisinde Tutku Narman Özsoy ile Nursan Şentürk ikilisi, erkekler kategorisinde ise Oğuzhan Dalkıran ile Ömer Can Keser ikilisi kazandı.

Akif Koşusunda ise kadınlarda Mevlüde Kama, erkeklerde Burak Torbat altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları akademisyenler tarafından verildi.





