Burdur'da minarenin cam kubbesi rüzgarın etkisiyle yan yattı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir caminin minaresinde hasara yol açtı.

Kentte şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yeşilova'daki Aşağı Cami'nin camdan yapılan kubbesi rüzgarın etkisiyle yan yattı.



Belediye ekiplerince olası risklere karşı minarede inceleme yapılırken, onarım çalışmaları tamamlanana kadar cami ibadete kapatıldı.

Öte yandan, Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması, zorunlu olarak dışarı çıkanların direk, ağaç, tabela, çatı ve benzeri devrilme riski bulunan unsurlardan uzak durması istendi.