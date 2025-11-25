Burdur'da "Muhtarlar Akademisi" eğitimleri sürüyor

BURDUR - Burdur'da "Muhtarlar Akademisi" eğitimleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Burdur Valiliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğiyle il genelindeki muhtarlara yönelik 5 günlük eğitim programı düzenleniyor.

Program, muhtarların görevlerini yürütürken karşılaştıkları sosyal, hukuki, yönetsel, güvenlik, afet yönetimi, iletişim, psikososyal destek, bağımlılıkla mücadele, proje geliştirme ve kurumsal işbirliği gibi alanlarda daha donanımlı hale gelmesini amaçlıyor.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimin ikinci gününde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sunum yapıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, insana karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek bunun insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Program, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi ile devam etti.

