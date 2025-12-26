İlginizi Çekebilir

Burdur

Burdur'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

BURDUR - Burdur'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Zihni D.Ş. (21) idaresindeki 07 ATF 967 plakalı otomobil, Burdur - Fethiye karayolu Hacılar Köyü mevkisinde, Enes E. (27) yönetimindeki 06 DGC 221 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Zihni D.Ş. ile otomobilde bulunan Ali Ş. ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



