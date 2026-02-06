İlginizi Çekebilir

Pazarcık'ta 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı
Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi

Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Burdur

Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

BURDUR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Burdur'da itfaiye ekibince anıldı.

Deprem bölgesinde görev alan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, komuta merkezinde saatler 04.17'yi gösterdiğinde araçlarının sirenlerini çalarak saygı duruşunda bulundu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere, "asrın felaketi"nin üzerinden 3 yıl geçse de acılarının hala taze olduğunu söyledi.

3 ekip, 24 personelle deprem bölgesine gittiklerini hatırlatan Ballak, "Bölgeye ulaşan ilk ekiplerden bir tanesiydik. Kahramanmaraş'ta yıkımın en çok olduğu alana, Ebrar Sitesi'ne yönlendirildik. Gücümüzün yettiği kadar, tırnaklarımızın kazıdığı kadar insanlara ulaşmaya çalıştık. Birçok insanı hayata bağladık, birçoğunu maalesef ebediyete uğurladık. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlara başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bu acıları bize yaşatmasın." dedi.

Ballak, olası depremlere karşı hazırlıklı olmaya çalıştıklarını belirterek, binaları güçlendirmek ve insanları bilinçlendirmenin önemli olduğunun altını çizdi.

İtfaiye eri Yusuf Aslan, böyle bir acının tekrar yaşanmamasını temenni etti.

İtfaiye eri Mehmet Özata da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "11-12 gün orada çalıştık. Unutmadık, unutmayacağız. Çok zor günlerdi, inşallah tekrar yaşamayız." diye konuştu.



Yurt Dünya 6.02.2026 06:54:17 0
Anahtar Kelimeler: burdur'daki itfaiye ekibi 6 şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Fırtına Kapıda: Neden Susturulamaz Bir Kalemle Yazıyoruz?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Pazarcık'ta 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

2

Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

3

Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenler "sessiz yürüyüş"le anıldı

4

Burdur'daki itfaiye ekibi 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

5

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

6

Kahramanmaraş'ta depremlerin üçüncü yılında mezarlık ziyaretleri geceden başladı

7

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Osmaniye'de konuştu:

8

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, depremde hayatını kaybeden sporcularını unutmadı

9

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler anıldı

10

Mersin'de bisikletliler 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri anmak için pedal çevirdi