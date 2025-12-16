Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu

İSTANBUL - Burgan Bank, Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen "Great Place To Work" Sertifikası'nı ikinci kez almaya hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Burgan Bank, müşterilerine sunduğu yenilikçi finansal çözümlerle çalışan deneyimini merkeze alıyor.

Çalışanlarının görüşlerini, beklentilerini ve iş yaşamına dair deneyimlerini stratejik bir değer olarak ele alan banka, bu doğrultuda katıldığı Great Place to Work Enstitüsü değerlendirmelerinde, ikinci kez "Harika Bir İş Yeri" seçildi.

Burgan Bank, 2024 ve 2025 yılı karşılaştırmalarında tüm boyutlarda artış kaydederken, iş ortamında güven ve kapsayıcı iletişimi güçlendiren yaklaşımı sayesinde Great Place to Work Sertifikası'nı tekrar kazandı.

Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve aidiyet olmak üzere 5 ana boyutta gerçekleştirilen ölçüm sonuçlarında Burgan Bank, sertifika için belirlenen yüzde 65'lik eşik oranını geçerek, yüzde 75'lik bir skor elde etti.

Bu yılki Trust Index 2025 sonuçlarında adalet ve kapsayıcılık algısının yüzde 93 çıkması, çalışanların kurum kültürüne yönelik güveninin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koydu.

- Burgan Bank'ta çalışan deneyimi odağı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank Genel Müdür Yardımcısı Levent Ergin, iş dünyasının hızlı dönüşümünün kurumların yalnızca finansal performansıyla değil, insanı merkeze alan yaklaşımlarıyla da değer yaratmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Ergin, çalışanlarının kendilerini ifade edebildikleri, fikirlerinin dikkate alındığı ve potansiyellerini ortaya koyabildikleri bir deneyim tasarladıklarının altını çizerek şunları kaydetti:

"Onları dinliyor, geri bildirimlerini kurum kültürümüzü şekillendiren bir pusula olarak kabul ediyoruz. Bu yaklaşımla, OKR bazlı performans sistemi Burgan OKR'yi ve esnek yan haklar sistemimiz bflex'i de bu yıl hayata geçirdik. 'Burgan Seninle' işveren markamız çalışanlarımızın kariyer yolculuklarının her aşamasında yanlarında olduğumuzu kanıtlayan bir rehber niteliği taşıyor. Great Place to Work Sertifikası'nı ikinci kez elde etmiş olmamız, çalışan odaklı vizyonumuzun kurum kültürümüzde süreklilik kazandığını gösteriyor."