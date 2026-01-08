İlginizi Çekebilir

Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nden “Sıfır Enfeksiyon” Başarısı
Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor
Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu
Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
Bursaspor'un Süper Lig özlemi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti
Gökkuşağı Koleji öğrencileri "sürdürülebilirlik" projesi hazırladı
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, gazetecilerle bir araya geldi

Bursaspor'un Süper Lig özlemi

Bursaspor

Bursaspor'un Süper Lig özlemi

ANTALYA - SÜLEYMAN ELÇİN - Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un Süper Lig'de olması ve Avrupa kupalarında oynaması gerektiğini söyledi.

Çelik, yeşil-beyazlı ekibin ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Serik ilçesindeki otelde AA muhabirine açıklamasında devre arasında yaptıkları transferlerle takımın seviye atladığını ifade etti.

"Nokta atışı" transferler ve mevcut kadronun kalitesiyle ikinci yarıyı minimum kayıpla geçirip seneye 1. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini anlatan Çelik, kampta her şeyin yolunda gittiğini, takımın en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.


- "Süper Lig yolculuğuna devam"

Bursaspor'un kendisinden emin ve sağlam adımlarla Süper Lig yolculuğuna devam ettiğini anlatan Çelik, "Bursaspor, taraftarı ve şehirdeki dinamikleriyle bütünleşmiş durumda. Kombine ve taraftar ortalamasında Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer alıyoruz. 33 binden fazla kombine sattık ve maçlarımızı 40 bin taraftar ortalaması ile oynuyoruz. Şehir, Süper Lig'i istiyor. Bursaspor'un olması gereken yer Süper Lig ve Avrupa." dedi.

Bursaspor'un yolculuğunu sağlam temeller üzerinde devam ettirmek istediklerini vurgulayan Çelik, "Sadece lig atlamaya yönelik bir çalışma yaptığınızda bunun dönüşü de keskin olabiliyor. O yüzden hem mali hem de idari anlamda sağlam çalışmalarla Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e inşallah getireceğiz. Şu anda planlarımızda bir aksama yok. Planlarımız ayakları yere basan, Süper Lig'de kalıcı bir takım oluşturmak. Süper Lig'de ilk 5'e oynayan her sene Avrupa'da kenti temsil eden bir Bursaspor bizim en büyük hedefimiz." diye konuştu.


- "Taraftar atmosferi de ligin kalitesini de etkiliyor"

Futbolun taraftarla güzel olduğuna dikkati çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci ligde oynanan 7-8 maçtaki taraftar sayısını toplasanız bizim bir maça denk geliyor. Taraftar, atmosferi de ligin kalitesini de etkiliyor. Benim çocukluğumda 3 İstanbul takımı Bursa'ya geldiğinde 'beraberlik iyidir' diyorlardı. Bu ateşli ortamların, Bursaspor, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli gibi taraftarı olan takımların her zaman üst liglerde olması seyir zevkini de artıracaktır."

Geçen yıl 3. Lig'de mücadele ederken Bursaspor'un tarihine yakışmayan statlara gittiklerini dile getiren Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öyle deplasmanlara gittik ki yağmurdan korunmak için kendimize yağmurluklar aldık. Oralardan buralara gelişin belki bir gün belgeseli çekilir. Bursaspor ile bir gün Avrupa maçında yönetim olarak deplasmana gidersek manevi olarak müthiş bir tatmin yaşarız. Bursaspor'a yakışmayan yerlerden Avrupa deplasmanlarına yolculuklar yapmak inşallah bize nasip olur."




Spor 8.01.2026 13:56:56 0
Anahtar Kelimeler: bursaspor'un süper lig özlemi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Sizi Asla Unutmayacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da MHRS üzerinden "çevrim içi" sigara bırakma uygulaması başladı

2

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nden “Sıfır Enfeksiyon” Başarısı

3

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi 12 poliklinikte hizmet sunuyor

4

Akbank e-ihracata yönelik dijital kredi çözümünü sundu

5

Hatay'da bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

6

Bursaspor'un Süper Lig özlemi

7

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti

8

Gökkuşağı Koleji öğrencileri "sürdürülebilirlik" projesi hazırladı

9

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, gazetecilerle bir araya geldi