BYD Türkiye, ODMD Gladyatörler 2025'ten 3 ödülle döndü

İSTANBUL - BYD Türkiye, "Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Satış ve İletişim Ödülleri-2025 Gladyatörleri" töreninde "Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Radyo Uygulaması" ödüllerine layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe satış ve iletişim alanındaki başarılı projelerin ödüllendirildiği törende BYD Türkiye, 3 farklı ödülün sahibi oldu.

BYD Türkiye, yüzde yüz elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerinin satışlarını bir önceki yıla göre en çok artıran marka olarak "2025 Yılının En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası" seçildi.

Şirket, Eylül 2025'te İstanbul Kemerburgaz'da düzenlediği ve Avrupa'da ilk kez Türkiye'de hayata geçirilen "Havada, Karada, Suda" temalı BYD Teknoloji Şovu ile "Yılın Basın Lansmanı" ödülünün sahibi oldu. BYD'nin YANGWANG U8 ve U9 modellerinin DNA'sında yer alan inovasyon vizyonu ve ileri mühendislik kabiliyetlerinin, BYD Türkiye tarafından sıfırdan inşa edilen özel bir alanda sergilendiği etkinlik, otomotiv basınının oylarıyla ödüle layık görüldü.

Ayrıca ODMD Satış ve İletişim Ödülleri-2025 Gladyatörleri Töreni'nde "Yılın Radyo Uygulaması" kategorisinde de ödül kazandı. Jüri oylamasıyla ödüle layık görülen "Kedi mi Bebek mi?" projesi, BYD'nin Canlı Varlık Tespit Sistemi teknolojisini etkili ve çarpıcı bir iletişim diliyle anlatmasıyla dikkati çekti.

Radyo spotunda dinleyici, duyduğu sesin ne olduğunu tahmin etmeye davet edilirken, Canlı Varlık Tespit Sistemi'nin bu tür belirsizlikleri ortadan kaldıran hayati faydası güçlü bir anlatımla vurgulandı. Spot, mesajın net biçimde verildiği "Kedi de olsa, bebek de olsa fark etmez. BYD Canlı Varlık Tespiti fark eder, hayat kurtarır" cümlesiyle tamamlanarak dinleyicilerin hafızasında kalıcı bir etki bıraktı.

