CarrefourSA Mağazacılar Günü'nü 15 bin çalışanıyla kutladı

İSTANBUL - CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü 76 ildeki 1250 mağazasında görevli 15 bin çalışanıyla kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Mağazacılar Günü dolayısıyla özel bir kutlama gerçekleştirdi.

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün, CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ile CarrefourSA İcra Kurulu üyeleri ve Sabancı Holding Yürütme Kurulu üyeleri, mağazaları ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO'su Zaimler, Sabancı'nın yüzyılı aşan yolculuğunda kendilerini var eden en temel değerin "birlikte üretme ve ekip olma kültürü" olduğunu belirtti.

Zaimler, "CarrefourSA da bu kültürü sahada en güçlü şekilde gösteren topluluk şirketlerimizden biri. Her gün emek ve özveriyle Sabancı'nın geleceğe taşıdığı değerleri güçlendiren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Eyigün de şirketin büyüme yolculuğunun merkezinde, mağazalarda misafirleri güler yüzle karşılayan çalışma arkadaşlarının yer aldığını kaydetti.



Eyigün, "Türkiye'nin 76 ilindeki 1250 mağazamızda müşterilerimizle kurulan bu güven ilişkisini sürdürülebilir kılan tüm ekiplerimizin 12 Aralık Mağazacılar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Mağazacılığın kalbinde insan odaklılık var"

CarrefourSA CEO'su Kartallıoğlu ise 32 yıldır 15 bin çalışanla müşterilere hizmet vermeye devam ettiklerini aktardı.

Mağazalar, bayiler ve çevrim içi marketle sadece ürün sunmadıklarını, güven, kalite ve samimiyet taşıdıklarını vurgulayan Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün, doğru ürünü doğru üreticiden temin ederek, doğru fiyatlarla müşterilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçteki en büyük gücümüz, mağazacılık gibi sabır, güler yüz, özveri ve insan odaklılık gerektiren bir meslekte fark yaratan kıymetli çalışma arkadaşlarımızdır. Bu başarı, hepimizin ortak çabası ve takım ruhunun bir yansıması. Bu noktada mağazacılığı bir meslekten öte, insana dokunan bir değer haline getiren tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."

