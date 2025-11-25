Çelebi Havacılık personeline sürdürülebilir ve modern üniforma

İSTANBUL - Çelebi Havacılık, çalışanlarının ihtiyaçlarına öncelik vermek, moda ve fonksiyonelliği buluşturmak amacıyla yeni üniforma koleksiyonu hazırladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, moda tasarımcısı Arzu Kaprol'un vizyonuyla hayata geçirilen koleksiyon, farklı iklim koşullarına uyum sağlayan, nefes alabilir ve dayanıklı kumaşlardan üretildi.



Kapsayıcı kalıplar sayesinde farklı beden tiplerine uygun modern tasarımlar sunulurken, hareket özgürlüğü sağlayan esnek yapılar sayesinde operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.



Çalışanların geri bildirimleriyle şekillenen koleksiyon, ilk aşamada Türkiye'de İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, Macaristan'da ise Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan çalışanlarla buluşacak.

Söz konusu adım, Çelebi Havacılık'ın küresel ölçekteki hizmet anlayışına modern bir dokunuş kazandırmayı, çalışanlara da konfor ve işlevsellikte yeni bir standart sunmayı hedefliyor. Tüm grup genelinde yaygınlaştırma ise 2026 yaz sezonunda hayata geçirilecek.

- Yüzde 90'a varan geri dönüştürülmüş iplik kullanıldı

Sürdürülebilirlik temasıyla hazırlanan üniformalarda kullanılan kumaşların büyük bölümü, geri dönüştürülmüş ipliklerden üretildi. Özellikle "denim" benzeri kumaşlarda, geleneksel denim üretiminde kullanılan yoğun su tüketimi ve zararlı kimyasalların yerine çevre dostu bir alternatif geliştirildi.

Saha çalışanlarının kıyafetlerinde geri dönüştürülmüş iplik oranı yüzde 90'a ulaşırken, üniforma üreticisi, GRS (Global Recycled Standard) sertifikasyon sürecini de başlattı.

Çelebi'nin yenilenen kurumsal kimliğiyle uyumlu tasarlanan koleksiyonun renk paletinde yer alan mavi tonları güven, dinamizm ve profesyonelliği simgelerken, modern çizgiler de şirketin global vizyonunu yansıtıyor.

Yeni üniformaların sahada kullanılmaya başlamasıyla, çalışanların aidiyet duygusu ve motivasyonunun artması, "global, modern ve sürdürülebilir" marka imajının daha da güçlenmesi hedefleniyor.

- "Marka kimliğimizi güçlendiren önemli bir adım atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi Havacılık Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dave Dorner, çalışanların görüşlerine ve ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini belirtti.

Koleksiyonun, personelin günlük operasyonlarda çok daha rahat, güvenli ve motivasyonu yüksek şekilde çalışmasını sağlayacağına işaret eden Dorner, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı zamanda modern ve sürdürülebilir marka kimliğimizi güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. Bu koleksiyonda kullanılan geri dönüştürülmüş kumaşlar ve çevre dostu üretim teknikleri, yalnızca çalışan deneyimini değil, geleceğe karşı sorumluluğumuzu da yansıtıyor. Üniformalarımızla, gezegenimizi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve uzun ömürlü çözümler sunan bir anlayışı benimsiyoruz. Bu sayede, hem çalışanlarımız hem de çevre için değer yaratan bütünsel bir tasarımı hayata geçiriyoruz."

Arzu Kaprol da Çelebi Havacılık için hazırladıkları koleksiyonda, fonksiyonelliği ve çağdaş tasarım çizgilerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Kaprol, "Çalışanların ihtiyaçlarına cevap verirken, markanın global vizyonunu yansıtan güçlü ve zamansız bir tasarım dili kurduk." değerlendirmesini yaptı.