CHP Genel Başkan Yardımcısı Tamaylıgil, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, "Umudu yaşatarak Osmaniye'nin daha da güçlü bir geleceğe hazırlanacağına inanıyorum." dedi.

Tamaylıgil, partisinin Osmaniye İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, siyasetin günlük söyleminden öte, çözüm üreten süreci başlatmak üzere tespitler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'de umutsuzluk yaşanmaması için çalıştıklarını ifade eden Tamaylıgil, "Osmaniye'de de depremin yaşandığı her ilde de ve bugünkü şartlara baktığımızda Türkiye coğrafyamızın her noktasında da halkımızın umudunu kaybetmemesini diliyorum." diye konuştu.



Osmaniye'de, ekonomiyle ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle bir araya geldiklerini belirten Tamaylıgil, şunları kaydetti:

"Onların tespitlerini ve değerlendirmelerini aldık. Bizim derdimiz Osmaniye'de hala depremin ve sonrasının izlerini taşıyan vatandaşlarımızın bir günlük değil, bundan sonraki yaşamları boyunca rahata, huzura ve ekonomik olarak nefes alacağı sürece başlamak. Buradan gidenler değil, Osmaniye'de kalanları yaşamamız lazım. Bu umut işte çok önemlidir. Umudu yaşatarak Osmaniye'nin daha da güçlü bir geleceğe hazırlanacağına inanıyorum."

Toplantıya, CHP milletvekilleri ile partinin il yöneticileri de katıldı.