İlginizi Çekebilir

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı
Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi
Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı
MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi
Futbol: Trendyol 1. Lig
Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak
Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

ANTALYA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Antalya'ya gelen Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gitti.

Beraberindekilerle Böcek'i ziyaret eden Zeybek, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevi koşullarının Böcek'in sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini söyledi.

Böcek'in tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartlarıyla evine gönderilmesi gerektiğini savunan Zeybek, şunları kaydetti:

"Sayın Böcek, cezaevine girdiğinde daha önce pandemi döneminde yaşadığı rahatsızlıkları da dikkate alarak 12 ilaç kullanıyorken, bugün bu kısa süre içinde kullandığı ilaç sayısı 23'e çıkmıştır. Geçmişten gelen şeker, tansiyon, prostat ve pankreasla ilgili de rahatsızlıkları var. Bunlarla ilgili de tedavi süreçleri devam etmektedir."



Yurt Dünya 13.12.2025 17:57:39 0
Anahtar Kelimeler: chp genel başkan yardımcısı zeybek muhittin böcek'i cezaevinde ziyaret etti

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı

2

Mersinli şehit için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlar dikildi

3

Antalya'da şarampole devrilen tırın bir eve çarparak durabildiği kazada sürücü yaralandı

4

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin'den çiftçilere ÇKS uyarısı

5

MASTOB Başkanı Süral, iş yeri açma yönetmeliğini değerlendirdi

6

Futbol: Trendyol 1. Lig

7

Karsan, ILO ve Borçelik işbirliğiyle meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak

8

Hatay'da "Desenlerde Çoğalan Kültürel Hafıza ve Dayanışma Projesi" etkinliği düzenlendi

9

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

10

ÜNLÜ & Co Kadın Teknoloji Girişimcileri Akademisi yeni dönemine başladı