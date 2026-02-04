CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

HATAY - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çoğunluk enerjisi bizimdir, hep beraber iktidara yürüyoruz." dedi.



Özel, partisinin Antakya İlçe Başkanlığını ziyaret etti, İlçe Başkanı Ümit Kutlu ile basına kapalı görüştü. Daha sonra partililere seslenen Özel, 47 yıl sonra bir seçimde birinci parti olduklarını söyledi.

Her seçimde birinci olmayı hedeflediklerini ifade eden Özel, "Şimdi iktidara doğru yürüyoruz. Diyorlar ki 'Nasıl olacak o iş? Nasıl olacak biliyor musun? Bir hafta boyunca bütün illerde programınız olacak. Hatay'da sabahtan akşama programınız olacak. Antakya ilçesine sadece bir sebeple 5 dakika uğrayacak olacaksın. Esas yayınlanacak, konuşulacak konuşman bundan yarım saat önce bir başka yerde olacak. İlçeye bir fotoğraf asmaya geleceksin. Seni ilçenin önünde yolu kapatacak kadar kalabalık bekleyecek. İşte bu olursa parti iktidar olacak." diye konuştu.

Özel, 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye genelinde büyük bir başarı kazandıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart seçimlerinde, sadece ve sadece elimizdeki büyükşehirlerden bir tek Hatay'ı kaybettik. Orada hiçbirimiz masum değiliz ama büyük bir ders aldık. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir daha geri vermemek üzere Hatay Büyükşehir Belediyesini kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Atatürk'ün iki büyük eseri var. Biri Cumhuriyet, biri Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün bir emaneti var o da Hatay'dır. Ona sımsıkı sarılacağız ve bir daha bırakmayacağız."

Kimsenin morallerini bozamayacağını anlatan Özel, şunları dile getirdi:

"Bundan sonra hepinizin bildiği gibi ahlaki üstünlük bizde. Cumhuriyet Halk Partisine laf edenleri, Hatay'da nasıl insan içine çıkamaz hale getirdi gördünüz. Psikolojik üstünlük bizde. Allah sizleri eksik etmesin. Çoğunluk enerjisi bizimdir, hep beraber iktidara yürüyoruz. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak Hatay'a gösterdiğimiz ilgiyi, alakayı artıracağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün engellemelere rağmen devam edeceğiz. Elimizdeki belediyelerde bütün zorluklara rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onlara büyükşehirlerimizde, kardeş belediyelerimizle destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Hatay'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız."

- Cilvegözü Sınır Kapısı'nda inceleme

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemede bulunan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin yıllarca çok büyük acılar çektiğini anlattı.

Özel, barış içinde yaşayacak bir Suriye için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de birinin canı yanıyorsa o Kürt de Türkmen de Arap da Dürzi de Alevi de Sünni de olsa hepimizin canı yanar. Bu sebepten dolayı biz barıştan, diyalogdan yanayız. Ben 'Diyalogdan yana olalım' dediğim zaman 'Orada artık çatışmalar devam edecek, büyük kavgalar olacak' diye ümitlenen ve ona yatırım yapan birileri bizi duymazdan geliyordu. Hatta biz diyalogdan yana olduğumuz için söylediğimizde 'Kim kimle müzakere edecek?'... Şimdi oradaki müzakereler sonuç vermiş ve bir mutabakat sağlanmış, yeni bir anlaşma yapılmış görünüyor. Bundan memnuniyetimizi söylüyoruz. Bütün Türkiye'deki siyasi partiler memnuniyetini söylüyor."

Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin 14 ülkeye açılan sınır kapısı olduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Bu sınır kapısının tıkır tıkır işlemesi, beklemeden işlemesi, sadece buradaki nakliyat emekçisi kardeşlerimizin, tırcı kardeşlerimizin zulüm çekmemesi anlamına gelmiyor. Türkiye'nin ticaret açısından kar etmesi, daha karlı işler yapması, daha çok üretmesi, daha çok kazanması ve kazandırması anlamına geliyor. Bugün burada sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan 50 dolarlık kapı vizesi, ticaret açısından ve maliyetler açısından son derece sorunludur. Buna yapılan itirazları son derece haklı buluyor, uygulamayı da hakkaniyetsiz görüyoruz."

Öte yandan, Özel'in sınır kapısına gittiği Reyhanlı kara yolunun kenarında bir grup pankart açtı. Pankartta, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" ve "Hatay oy verdi CHP sırtını döndü" ifadeleri yer aldı. Jandarma ekipleri ise grup önünde güvenlik önlemi aldı.