CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da konuştu:

ADANA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına ilişkin, "Deliller toplanmış, savunmalar hazırlanmış, avukatlar huzurda, iddialar ortada, cevaplar hazır. Bu vakitten sonra tutuksuz yargılama, bir nebze olsun yüreklere su serpecektir." dedi.

Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 5 Şubat'taki duruşmada tahliye edilen Zeydan Karalar için partisinin Adana İl Başkanlığı önünde düzenlenen buluşma programına katıldı.

Burada konuşan Özel, Adana'nın Zeydan'ına kavuştuğunu belirtti.

Karalar'ın tahliyesinin ardından ilk kendisini aradığını ifade eden Özel, alana gelen herkese teşekkür etti.

Özel, soruşturma kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan diğer tutuklular Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın İstanbul'da yargılanmasını eleştirdi.

Hukuki bir değerlendirme yapıldıktan sonra tüm CHP'lilerin tutuksuz yargılanacağına inandığını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Buradan mahkemeye şöyle seslenmek istiyorum, zaman zaman büyük hukuksuzluklara hep birlikte isyan ediyoruz. Ancak şimdi bu yargılamanın başlamasını, bu tutuksuz yargılama kararını önemsiyoruz. Deliller toplanmış, savunmalar hazırlanmış, avukatlar huzurda, iddialar ortada, cevaplar hazır. Bu vakitten sonra tutuksuz yargılama, bir nebze olsun yüreklere su serpecektir. Kimseden korktuğumuz, bir yere kaçtığımız yok. Verilen bu ilk kararın bir başlangıç olmasını, tutuksuz, seri, adil bir yargılamayı ve hakkaniyetli kararları bekliyoruz. Artık 20 Şubat'tan sonra tutuksuz yargılama bekliyoruz."

Özel, Zeydan Karalar'ın görevinin başına dönmesinin Adana'nın talebi olduğunu belirterek, "Zeydan Karalar Adana'ya hizmet için yanıyor, tutuşuyor. Adana kuvvetli alkışlarıyla onu makamına gönderiyor." diye konuştu.

Karalar da tutukluluk sürecinde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Ulaş Karasu ile milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer ilgililer eşlik etti.



