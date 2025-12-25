İlginizi Çekebilir

Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor
Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor
Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek
Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üretmeyi hedefliyorlar
Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi
Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi

Çiçek sektörü Körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

Çiçek sektörü Körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

Çiçek sektörü Körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

ANTALYA - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, ihracatı artırmak için Körfez ülkelerine yöneldiklerini belirterek, 8 Şubat'ta 20'ye yakın firma ile Dubai ve Katar'a gideceklerini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, sektör olarak geçen yıla göre ihracatta yaklaşık yüzde 15'lik bir artış gerçekleştirerek 150 milyon doları aştıklarını söyledi.

Bu rakamın sektör açısından önemli olduğunu belirten Yılmaz, özellikle Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projeleriyle yurt dışına gerçekleştirdikleri ticari heyet ziyaretlerinin önemli katkısı olduğunu ifade etti.

Sektör olarak 4 ayda bir mevcut ya da yeni pazarlara yönelik firmalarla ziyaretler yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Gittiğimiz ülkelerde amacımız ihracatı daha yukarıya taşımak. Oralarda ekstra bir pazar bulup geliştirmek. Bu konuda da sağ olsun bakanlığımız bizi destekliyor. Bu projelere ciddi destek veriyorlar ve bunun da ihracatımıza yansıması olumlu oluyor." dedi.

- Sektör UR-GE projeleriyle ticari ziyaretler yapıyor

Başkan Yılmaz, sektördeki firmaların kendi ürünlerine göre ülkelerin belirlediğini ve buna göre bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Bu yıl için planlanan son UR-GE projesinin de Dubai ve Katar'a yönelik olacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"En son Polonya'daydık, oradan olumlu dönüşler aldık. Şimdi de Körfez ülkelerine bir seyahat düzenleyeceğiz, 8 Şubat'ta 20'ye yakın firmamızla Dubai ve Katar'a gideceğiz. Buralar küçük ama Avrupa'ya göre daha karlı bir pazar, buralarda da var olmak istiyoruz. Mevcutta varız ama payımızı genişletmek istiyoruz."

Yılmaz, Dubai ve Katar'da yaklaşık 10 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdiklerini, ziyaret sonrası bu rakamın daha da artacağına inandıklarını vurguladı.

Körfez ülkelerine çiçek ihraç eden ülke sayısının Avrupa'ya göre daha az olduğuna dikkati çeken Yılmaz, Türkiye'nin bölgeye yakınlık açısından bir avantajı bulunduğunu, bunu da iyi bir şekilde değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.






Ekonomi 25.12.2025 13:00:56 0
Anahtar Kelimeler: çiçek sektörü körfez ülkelerindeki pazar payını artırmak istiyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Nu Steel House akıllı ev modellerini Karadağ üzerinden Avrupa'ya taşıyor

2

Yeni yıl yeni hedefler ve yenilenme duygusunu güçlendiriyor

3

Osmaniye'de Tenis Turnuvası düzenlendi

4

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı

5

Bayegan Vakfından milli satranç sporcusu büyükusta Ediz Gürel'e destek

6

Kovid-19 ve benzeri salgınlara karşı domates kullanarak yenilebilir aşı üretmeyi hedefliyorlar

7

Kahramanmaraş'ta atık kağıtlardan üretilen karton robot öğrencilere çevre bilinci kazandırdı

8

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

9

Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi

10

Hatay'da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi