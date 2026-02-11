ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı final hesapları yapıyor

İlginizi Çekebilir

MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-87 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın yapacağı ikinci maçtan da galip gelerek kupada yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Geçen yıl gösterdiği başarıyla bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, bu ligde istediği hedeflere ulaşamadı.

Aldığı tek galibiyetle grubu son sırada tamamlayan ve yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam eden ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk olarak Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i ardından Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini yenerek kupada çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek finalin ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda mağlup ederek, tur avantajı yakalayan Mersin ekibi, yarın saat 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda rakibiyle ikinci maçına çıkacak.

Mersin ekibi bu maçtan da galibiyetle dönerek hem kupada yarı finale çıkmayı hem de sahasında taraftarını sevdirmeyi istiyor.


- "Genel olarak takımımız maça hazır"

ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü George Dikeoulakos, AA muhabirine, ilk maçı zor bir atmosferde oynadıklarını söyledi.

Zorlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiren Dikeoulakos, Panathinaikos'a göre daha iyi takım olduklarını ifade etti.

İlk maçta hücumda iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Dikeoulakos, şöyle konuştu:

"İkinci maçta da iyi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir atmosferde, daha iyi takım olmamızın verdiği güçle ve oyuncularımızın kalitesiyle bir sonraki tura geçeceğiz. Koçlar, her zaman takımdan daha iyi olmasını ister. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Genel olarak takımımız maça hazır. Kupada maç maç düşünüyoruz ama oynayacağımız her maçı kazanmak istiyoruz."

Dikeoulakos, önemli bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin önemli olduğunu belirtti.


- Takım kaptanı Asena Yalçın: "Turu geçeceğimize inanıyoruz"

Takım kaptanı Asena Yalçın da ilk maçın kolay geçmediğini ancak güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Maçta 4 sayılık avantajlarının bulunduğunu anlatan Asena, "Burada maçı kazanıp yarı finale gitmek istiyoruz. Arada Nesibe Aydın maçı oynadık. Bu maça hazırlık gibi oldu. Nesibe Aydın çok kaliteli bir takım. Takımda hava gayet iyi. Turu geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



