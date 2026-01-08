Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nden “Sıfır Enfeksiyon” Başarısı

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda “sıfır enfeksiyon” hedefine ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Elde edilen bu gurur verici başarı dolayısıyla; Başhekim Yardımcısı Volkan Eroğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Doğan Kırtılıoğlu, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nisanur Tapaç, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Fuat Yağız ile Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Mine Atalan, Belma Bozdoğan, Serap Akgül ve Firuze Uludağ tarafından Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, özverili çalışmaları dolayısıyla ünite çalışanlarına teşekkür belgesi takdim edildi. Hastane yönetimi yaptığı açıklamada, “Emek, özveri ve ekip ruhuyla bu gurur verici başarıya katkı sunan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.