Cookshop Markalar Topluluğu'nda üst düzey atama

İSTANBUL - Kazancı Holding iştiraki Cookshop Markalar Topluluğu Genel Müdürlüğü görevine Hasan Yeşilyurt getirildi.

Holndingden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde Cookshop, Magnolia Shop, Not a Burger, Arkabahçe markaları ile sağlıklı beslenme alanında faaliyet gösteren Rafinera'yı barındıran toplulukta üst düzey bir atama gerçekleşti.



Cookshop Markalar Topluluğu Genel Müdürü olarak atanan Yeşilyurt, yeni görevinde toplamda 62 şubeyle hizmet veren topluluğun "operasyonel mükemmeliyet" odaklı büyüme stratejisine liderlik edecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunu Yeşilyurt, yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamladı.



Kariyerine TAV Havalimanları Holding'de Kurumsal İletişim Müdürü olarak başlayan Yeşilyurt, Türkiye ve farklı ülkelerdeki havalimanı operasyonlarında kurumsal iletişim, organizasyon ve paydaş yönetimi süreçlerini yürüttü. 2015-2020 yıllarında TAT Danışmanlık AŞ'de Genel Müdür olarak görev alan Yeşilyurt, markanın operasyonel ve finansal yönetimini üstlenerek yatırımcı ve franchise ilişkilerini yönetti. 2020-2024 yıllarında Akkomarka Gıda ve Turizm AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yeşilyurt, çok markalı yapının stratejik planlama, marka geliştirme ve pazarlama süreçlerinde rol aldı. Yeşilyurt, bu atama öncesinde Büyük Şefler Gıda ve Turizm AŞ'de Strateji ve Yurt Dışı Büyüme Direktörü olarak görev yaptı.

