Corendon Airlines, Brand & Sports Summit'e katıldı

İSTANBUL - Corendon Airlines, spor ve iletişim dünyasının profesyonellerini bir araya getiren Brand & Sports Summit 2026'da yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, spor ve iletişim endüstrileri arasında köprü kuran zirve, aynı zamanda spor dünyasındaki yeni yaklaşımların, dönüşen bakış açılarının ve ilham veren uygulamaların paylaşıldığı platform olma özelliği gösteriyor.

Zirvenin ana destekçileri arasında yer alan Corendon Airlines'ın İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay ile Corendon Airlines Kıdemli Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Pınar Pehlivan, zirvenin "Geleceği Yaratanlar: Sporda Oyunu Değiştiren Marka ve İnsan Yatırımları" başlıklı oturumunda konuşma yaptı.



Açıklamada oturumdaki konuşmasına yer verilen Oskay, sporun bir iletişim aracı olmanın ötesinde, kurum kültürünün de yaşayan bir parçası olduğunu belirtti.

Oskay, sporu yalnızca dışarıya anlatılan marka dili olarak değil, çalışanların bizzat deneyimlediği kültür alanı olarak konumladıklarını anlatarak, "Team Corendon" çatısı altında hayata geçirdikleri yelken, koşu, bisiklet, kürek, basketbol ve voleybol takımlarının, yaklaşımlarının somut göstergesi olduğunu aktardı.

Takımlarının katıldığı müsabakalarda elde ettiği her başarının, sportif kazanım olmanın ötesinde olduğuna işaret eden Oskay, başarıların, çalışan bağlılığını, psikolojik iyi oluşu, dayanıklılığı ve kuşaklar arasındaki bağı besleyen güçlü kültürel etki yarattığına dikkati çekti.

Oskay, sporun Corendon'da hiyerarşileri ortadan kaldıran, dayanışmayı ve birlikte başarmayı güçlendiren bir alan sunduğunu belirtti.

Özellikle genç yetenekler açısından söz konusu yaklaşımın belirleyici olduğunu vurgulayan Oskay, "Z kuşağı, markaların söylediklerinden çok yaşattıklarına bakıyor. Spora verdiğimiz destekle, dışarıda anlattığımız hikayeyle, içeride çalışanların aktif olarak dahil olduğu spor ekipleri arasındaki tutarlılık, Corendon'u samimi ve inandırıcı kılıyor. Bu da işveren markamız için güçlü bir bağlayıcı unsur oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Oskay, sürdürülebilir büyümenin insan, kültür ve değerlerle birlikte ele alındığını kaydederek, "Biz insanlara sadece bir iş değil, bir yaşam ritmi sunan bir markayız. Corendon'da spor, markanın vitrini değil, işveren kimliğinin kalbi." değerlendirmesini yaptı.

- "Sporun insanları bir araya getiren gücüne inanıyoruz"

Corendon Airlines Kıdemli Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Pınar Pehlivan da sporu "marka DNA"sının ayrılmaz parçası olarak konumlandırdıklarını belirterek, sporun insanları bir araya getiren gücüne inandıklarını aktardı.

Söz konusu inançla yalnızca gökyüzünde değil, yeryüzündeki tüm başarı yolculuklarında da sporun ve sporcunun yanında yer aldıklarına dikkati çeken Pehlivan, çoklu işbirliği modeliyle spora verdikleri desteği her yıl daha da derinleştirdiklerine işaret etti.

Pehlivan, ulusal ve uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin spor turizmi potansiyelinin büyütülmesine katkı sunduklarını vurgulayarak, Polonya'da Gornik Zabrze Futbol Kulübü ve Polonya Golf Federasyonu ile gerçekleştirilen işbirliklerinden, İngiltere'de Hull City takımıyla yol arkadaşlığına, Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen uluslararası golf organizasyonlarından Türkiye'deki basketbol ve futbol yatırımlarına kadar uzanan yelpazede projeler yürüttüklerini ifade etti.

Antalyaspor'un stadyumuna verdikleri desteği "Corendon Airlines Park" adıyla sürdürmekten ve Corendon Alanyaspor'a katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Pehlivan, şöyle devam etti:

"Spor yatırımlarımızı yaptığımız projelerle taçlandırıyoruz. Bu sayede sporun dönüştürücü gücüne ortak oluyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü işbirliğiyle EuroLeague heyecanını ilk kez Antalya'ya taşıdık. 14 Kasım 2025'te oynanan Anadolu Efes ile FC Bayern Munich karşılaşması, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda unutulmaz bir atmosfer yarattı."

Pehlivan, Antalya'nın Lara ilçesindeki "Corendon Football Center" ve "Corendon Tennis Club Kemer" gibi tesislerin, Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki cazibesini artırdığını belirtti.

Outdoor sporların da uzun soluklu destek verdiği alanlar arasında yer aldığını vurgulayan Pehlivan, "Salomon Kapadokya Ultra-Trail ve Tahtalı Run to Sky gibi prestijli organizasyonlara destek vererek sporun her dalında var olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.