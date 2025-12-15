ÇÜ İletişim Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ayşe Aslı Sezgin Büyükalaca atandı

ADANA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı görevini Prof. Dr. Ayşe Aslı Sezgin Büyükalaca devraldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Muzaffer Sümbül'ün görev süresinin sona ermesi nedeniyle fakültenin yeni dekanı Büyükalaca oldu.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan Büyükalaca, iletişim bilimleri, medya okuryazarlığı ve dijital kültür alanlarında ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara imza attı, ÇÜ İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Büyükalaca, dekanlık devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, fakültede aidiyet duygusunun güçleneceği ve yeni projelerin hayata geçirileceği bir dönem geçirmeyi temenni etti.