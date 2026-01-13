İlginizi Çekebilir

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program
Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi
Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu
EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Isparta'daki Böcek Müzesi bilime ve doğa farkındalığına katkı sunuyor
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin "102 Eğitimleri" başvuruları başladı
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Çukurova Deltası kış aylarında da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Çukurova Deltası kış aylarında da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Çukurova Deltası kış aylarında da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

ADANA - YAKUP SAĞLAM - ALAEDDİN ÇOĞAL - Kuşların göç yollarının kesiştiği Çukurova Deltası'ndaki lagünler, kış aylarında da çok sayıda türe beslenme ve üreme ortamı sunuyor.

Göçmen kuşların kuzey ve güney yarım küre arasındaki zorlu yolculuklarında mola noktası olan Çukurova Deltası, yerleşik türlere de ev sahipliği yapıyor.

Deltanın Karataş ilçesi sınırlarındaki Akyatan, Tuzla ve Ağyatan lagünleri ile Yumurtalık ilçesindeki Yumurtalık Lagünü, kuşlara enerji depolayıp üremeleri için imkan sağlıyor.

Zengin biyoçeşitliliğe sahip lagünler, flamingo, pelikan, turna, saz delicesi, şahin, sığırcık, akçaylak, yalıçapkını, turaç, kaşıkçı (kaşık gagalı), sumru, sığır balıkçıl, ak balıkçıl, gri balıkçıl ve suna ördeği gibi çok sayıda türü ağırlıyor.

- "Bu sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından çok önemli"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Çevik, AA muhabirine, Çukurova Deltası'nın kuşların göç yolculuğundaki en önemli kavşaklardan olduğunu söyledi.

Akyatan'ın Türkiye'nin en büyük lagünü olduğunu belirten Çevik, "Çukurova olarak su açısından şanslı bir bölgedeyiz. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ve lagüner sistemlerimiz, Ağyatan, Tuzla, Akyatan ve Yumurtalık lagünleri ekosistem için çok önemli." dedi.

Çevik, kuşların lagünleri üremek, beslenmek ve kışlamak için kullandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sulak alanlar biyoçeşitlilik açısından çok önemli. Kuş biyoçeşitliliğinin fazla olması, o ekosistemin sağlıklı olduğunu da göstermektedir. Geleceğimiz için biyoçeşitlilik oldukça önemlidir. Bu alanlar ne kadar sağlıklı olursa, biyoçeşitlilik de o kadar fazla olacaktır çünkü bu lagüner sistemler beslenme, üreme ve kışlama amacıyla gelen kuşlara ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla bu ekosistemlere çok iyi bakmamız gerekmektedir."

- "Çevreye karşı bilincin artması ve iyi tarım uygulamalarına geçilmesi gerekmektedir"

Lagünlerin sadece kuşlar için değil balık ve sürüngenler ile endemik bitkiler için de yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çevik, şunları kaydetti:

"Su kirliliği arttıkça, tehlikeli ve öncelikli kirletici maddeler çoğaldıkça, her geçen gün kuş biyoçeşitliliğimiz azalacaktır. Bu alanların kurumayla karşı karşıya kalması ve kirliliğin her geçen gün artması, maalesef bir süre sonra kuş biyoçeşitliliğini de azaltacaktır. Lagüner ve sucul ekosistemlerin devamlılığını sağlamamız gerekmektedir. Lagün göllerinin verimliliği her geçen gün kötüye gitmektedir. Çevreye karşı bilincin artması, iyi tarım uygulamalarına geçilmesi ve bu ekosistemlerin gelecek nesillere taşınması gerekmektedir."



Eğitim 13.01.2026 12:30:10 0
Anahtar Kelimeler: çukurova deltası kış aylarında da çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Doğru Bir Tanedir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Akasya AVM'den yarıyıl tatiline özel program

2

Tescillenen 8 tropikal meyve çeşidi Milli Çeşit Listesi'ne girdi

3

Kaş'ta karla kaplanan orman güzel görüntü oluşturdu

4

EY Vergi Risk ve Uyuşmazlık Araştırması yayımlandı

5

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili kentteki çalışmaları anlattı

6

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Isparta'daki Böcek Müzesi bilime ve doğa farkındalığına katkı sunuyor

8

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi'nin "102 Eğitimleri" başvuruları başladı

10

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor