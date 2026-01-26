Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim düzenlendi

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için "Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Spor Koçluğu Eğitim Programı" yapıldı.

ÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Turkuaz Otizm Özel Çocuklar Spor Kulübünce, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin spora kazandırılması amacıyla işbirliği başlatıldı.

Bu kapsamda kulüpte, beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği ve antrenörlük bölümlerinin öğrencilerinin katılımıyla "Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Spor Koçluğu Eğitim Programı" düzenlendi.

Otizm spor eğitmeni Alp Eren Yalçın, öğrencilere özel bireylere nasıl yaklaşılması gerektiği ve bu kişilerin dikkat ve odaklanmalarının nasıl sağlanacağı konularında bilgi verdi.

ÇÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekar Yardımcısı Prof. Dr. Pervin Bilir, AA muhabirine, program sayesinde öğrencilerin teorik dersleri pratiğe dökme şansı bulduğunu söyledi.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca İnce de "Bu alanda iyi çalışmalar yapabilecek öğretmenlik, antrenörlük ve yöneticilik bölümlerinden birçok öğrencimiz var. Bu çocuklarımız kafalarındaki teorik bilgiyi pratiğe dökme fırsatı yakaladılar." dedi.

Turkuaz Otizm Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Osman Sayın da kulüp olarak temel amaçlarının otizmli çocukların sporla uğraşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.



