Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı" programında konuştu:

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de iyi yetişmiş ve eğitimli bir gençliğin bulunduğunu belirterek, "Gençlerimizin belediye meclislerinden başlayıp TBMM'ye kadar her aşamada siyasi karar alma süreçlerinin içinde olmasını istiyoruz." dedi.



Yılmaz, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Ahmet Hamdi Akseki KYK Erkek Öğrenci Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen "10. Tematik Kış Eğitimciler Kampı"nın kapanış programında yaptığı konuşmada, bu kampların gençlerin zamanını, enerjisini ve ilgisini değerli bir amaca yönlendiren, düşünceyle emeği, bilgiyle sorumluluğu, eğlenceli bir öğrenme ortamında birleştiren programlar olduğunu söyledi.



Tematik kış kamplarının gençliğe değer katan deneyim sunduğunu belirten Yılmaz, kampların 14 farklı ilde ve 14 farklı temada yaklaşık 2 bin 100 üniversite öğrencisini bir araya getirdiğini ifade etti.



Eğitimde fırsat eşitliğini öncelediklerini vurgulayan Yılmaz, tüm çocuklara eşit imkanlar sunmanın ve kendilerini geliştirebilecekleri ortamları sağlamanın temel görevleri olduğunu anlattı.

Şu anda Türkiye'de 129'u devlet 79'u vakıf olmak üzere 208 üniversite olduğunu aktaran Yılmaz, "Kim ne derse desin dünyada örgün öğrenimde okuyan öğrenci başına en fazla yurdu olan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Neredeyse başvuranların tamamını yerleştiren bir sistemimiz var. Yurtlarımızda 1 milyon kapasiteyi geçmiş durumdayız." diye konuştu.

- "Demokratik siyasetin içinde gençlerin çok daha aktif hale gelmesini istiyoruz"



Yılmaz, İŞKUR'un gençlere yönelik eğitim ve staj programları düzenlediğini kaydetti.

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ)" programından bahseden Yılmaz, 450 milyar lira kaynak ayrılan bu programın 3 milyon gence hizmet edeceğini dile getirdi.

İşe İlk Adım Programı'nın önemini vurgulayan Yılmaz, 18-25 yaş arasındaki gençlerin istihdam edilmesi durumunda devletin 6 ay süreyle ücret ve prim desteği sağlayacağını ifade etti.



Gençlerin siyasete daha fazla katılması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Seçme seçilme yaşını düşürdük. Gençlerimizin belediye meclislerinden başlayıp TBMM'ye kadar her aşamada siyasi karar alma süreçlerinin içinde olmasını istiyoruz. Doğru bir şekilde, demokratik siyasetin içinde gençlerin çok daha aktif hale gelmesini istiyoruz. Genç bakış açısının mutlaka bütün politikalarımıza yansımasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Lütfen olumlu örnekleri daha fazla gösterelim"



Yılmaz, bugün gelinen noktada eskiye göre çok daha fazla gencin siyasetin içinde, karar alma süreçlerinde ve sivil toplumun içinde yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada çizilen imajlarla gerçek gençliğin örtüşmediğini düşünüyorum. Bizim gençlerimiz pırıl pırıl. Çok daha iyi yetişmiş eğitimli bir gençlik var. Aslında çok daha demokratik düşünen, farklı fikirlere açık, birlikte çalışmaya açık bir gençlik var. Bunu maalesef yeterince göstermiyorlar. Çünkü olumlu şeyler çok reyting almıyor. Hep olumsuz şeyler reyting alıyor. Sürekli onlar ön plana çıkıyor ama başarılı, güzel işler yapan, örnek nitelikte birtakım eserler ortaya koyan gençlerimize yeterince ilgi gösterilmiyor.



Buradan medyaya seslenmiş olalım. Lütfen olumlu örnekleri daha fazla gösterelim. Elbette sorunlar, sıkıntılar var, onları da görelim ama olumlu iş yapanları, başarılı olanları da görelim. Örnek, dünya ölçeğinde girişimcilik yapan gençlerimiz var. Niye bunlardan haberdar değiliz? Niye bunlar haber olmuyor? Olumlu örnekleri mutlaka çoğaltmamız lazım."

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığının altını çizerek, ülkenin gelecekte de bölgesel ve küresel ölçekte etkisini artırarak yoluna devam edeceğini kaydetti.

Soru cevap şeklinde basına kapalı devam eden kapanış programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri ve öğrenciler katıldı.