CW Enerji panelleriyle Polyteks'in enerji ihtiyacına kalıcı çözüm

ANKARA - CW Enerji, Polyteks ile yaptığı sözleşme kapsamında 14381,46 kilovat pik (kWp) gücündeki Nevşehir arazi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunu tamamladı ve santral devreye alınarak elektrik üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, hayata geçirdikleri her GES'le firmaların enerji ihtiyacını karşılarken, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkı sunduklarını belirtti.

Polyteks ile yaptıkları sözleşme kapsamında Nevşehir'de 14381,46 kWp gücündeki arazi GES'i hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Güneş enerji santraliyle yılda yaklaşık 1659 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 10 milyon 989 bin 736 kilogram karbondioksit salımı önlenecek. Projede kullandığımız yüksek verimli güneş panelleri ve mühendislik çözümleri sayesinde sistemin uzun yıllar boyunca maksimum performansla çalışmasını hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki bilgi birikimimiz ve teknolojik yatırımlarımızla ülkemizin enerji dönüşüm sürecinde üstlendiğimiz rolü daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, CW Enerji olarak ürettikleri yüksek verimli güneş panellerinin zorlu iklim koşullarında bile en üst düzeyde enerji üretimi sağladığını, farklı bölgelerde hayata geçirecekleri projelerle sürdürülebilir, temiz ve ekonomik enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla hareket ederek, firmaların karbon ayak izlerini küçültmelerine ve enerji maliyetlerini düşürmelerine destek olduklarını ifade eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Polyteks için Nevşehir'de hayata geçirdiğimiz GES'le önlenecek olan karbondioksit salımı, çevresel etkilerin azaltılmasına önemli katkı sağlayacak. Bu proje sayesinde hem doğaya daha az zarar veren bir enerji üretimi mümkün hale geliyor hem de uzun vadede yatırımcımız için ekonomik açıdan avantajlı bir yapı oluşuyor. CW Enerji olarak, geliştirdiğimiz teknolojiler ve uzman mühendis kadromuzla temiz enerji yatırımlarını artırmaya ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne değer katmaya devam edeceğiz."

Polyteks Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Halil Ersan Özsoy da, çevreye ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz bu proje sayesinde enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümü yenilenebilir kaynaklardan karşılanırken, karbon ayak izimizin düşürülmesine ve sürdürülebilir üretim hedeflerimize de katkı sağlamış olacağız. Güneş enerjisi gibi temiz ve sürdürülebilir bir kaynağı verimli biçimde kullanarak karbon ayak izimizi azaltmayı, çevresel etkimizi en aza indirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki dönemde de çevresel sorumlulukları doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ederek sürdürülebilir üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Özsoy, bu tür projelerin yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verdiğini belirterek, enerji verimliliğini merkeze alan yatırımlarla hem çevresel etkileri azaltmayı hem de ülke ekonomisine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.