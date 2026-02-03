Daikin Türkiye iklimlendirme sektöründe "Yılın İtibarlısı" ödülünü aldı

İSTANBUL - Daikin Türkiye, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "İklimlendirme-Soğutma" kategorisinde "Yılın İtibarlısı" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning işbirliğiyle gerçekleştirilen ve halk jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nin 12'ncisi düzenlendi.

Daikin Türkiye, organizasyon kapsamında "İklimlendirme-Soğutma" kategorisinde üst üste 5'inci kez "Yılın İtibarlısı" ödülüne layık görüldü.



İstanbul'da düzenlenen törende ödülü, Daikin Türkiye adına Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, Marka Yönetimi ve Müşteri Deneyimi Departman Müdürü Arif Ercan Dursun ve Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer teslim aldı.



- "İtibar her gün yeniden inşa edilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuncer Gülsaran, itibarın, bir kez kazanılıp rafa kaldırılacak bir ödül değil, her gün yeniden inşa edilmesi gereken yaşayan bir değer olduğuna inandıklarını belirtti.

Kendileri için itibarın, her temas noktasında, sundukları her ürün ve hizmette tüketiciyle kurdukları sarsılmaz güven bağının bir yansıması olduğunu vurgulayan Gülsaran, şunları kaydetti:



"The ONE Awards'ta üst üste 5. kez Yılın İtibarlısı seçilmek, bu vizyonun toplum nezdinde karşılık bulduğunu görmemiz açısından son derece gurur verici. Bu başarının sürdürülebilirliğini sağlayan en temel güç, müşteri deneyimini uçtan uca sahiplenen ekiplerimiz, teknoloji odaklı yenilikçi çözümlerimiz ve uzun vadeli değer yaratma tutkumuz."