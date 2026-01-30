Daikin'den Nidapark İstinye'ye yüksek verimli iklimlendirme çözümleri

İSTANBUL - Daikin'in iklimlendirme çözümleri, Nidapark İstinye'de tüm yaşam alanlarının iklimlendirmesi için seçildi.

Şirketten yapılan açıklamya göre, 100 yılı aşkın küresel deneyimiyle iklimlendirme sektöründe faaliyetlerini sürdüren Daikin, Türkiye'nin prestijli projelerine değer katma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Nidapark İstinye'de uygulanan iklimlendirme sistemi Daikin'in performanslı çözümleriyle hayata geçirilerek projenin yaşam kalitesi standardını bir üst seviyeye taşıyor.

Modern şehir yaşamının beklentilerine yanıt veren sistemler, konfor, verimlilik ve akıllı yönetimi bir araya getirerek projede fark yaratıyor.

Toplam 450 bağımsız daire ve villadan oluşan Nidapark İstinye'de tüm yaşam alanlarında Daikin çözümleri tercih edildi. Her bir konut için bağımsız dış ünite kurgusuna sahip mini VRV sistemleri, kişisel kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilebilen iklimlendirme deneyimi sunuyor.

Sessiz çalışma performansı, yüksek enerji tasarrufu ve uzun ömürlü sistem tasarımıyla Daikin, proje sakinlerine konforun sürdürülebilir bir formunu sunuyor.

- Akıllı ev uyumlu yüksek verimli iklimlendirme

Proje kapsamında daire, villa ve ortak alanlarda toplam 484 adet mini VRV dış ünite ve 2 bin 553 düşük statik basınçlı kanallı iç ünite kullanıldı. İnce ve zarif tasarımlı iç üniteler, mimari estetiği koruyarak yaşam alanlarında yüksek performans sunuyor.

Sessiz çalışmaları ve kompakt yapılarıyla dikkati çeken Daikin sistemleri, akıllı ev altyapısıyla uyumlu çalışarak kullanıcıların yaşam alışkanlıklarına göre kişisel konfor oluşturmasına olanak tanıyor. Enerji verimliliğiyle öne çıkan bu çözümler, projenin sürdürülebilir yaşam yaklaşımını destekliyor.

Daikin'in uyguladığı sistemler, yüksek verimlilik seviyeleri, sessiz çalışma yapısı ve akıllı otomasyon uyumluluğuyla projeyi rakiplerinden ayrıştıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Daikin, konut, villa ve karma projelerde sunduğu yeni nesil iklimlendirme teknolojileriyle yaşam alanlarını daha akıllı, verimli ve konforlu hale getiriyor.

