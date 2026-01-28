İlginizi Çekebilir

OMSAN Lojistik öz mal filosunu 500 milyon liralık yatırımla yeniledi
Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı
ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama
Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu
Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor
Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı
Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor

Daikin'den tüketimi azaltan yeni nesil Icon Premix kombi

Daikin

Daikin'den tüketimi azaltan yeni nesil Icon Premix kombi

İSTANBUL - Daikin, en çok tercih edilen kombilerinden Icon Premix tam yoğuşmalı kombiyi yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen modelde artırılan modülasyon oranları, yeni nesil dayanıklı bileşenler ve modernleşen tasarımla Icon Premix, doğal gaz tüketimini optimize eden ve konforu artıran bir forma getirildi.

Daikin, 100 yılı aşan Japon mühendisliği mirasını kullanıcı ihtiyaçlarıyla harmanlayarak geliştirdiği Icon Premix'te ideal ısının korunmasına ve tasarrufa odaklanıyor.

Daikin mühendislerinin yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucunda, Icon Premix kombilerde ısıtma modunda 1:4 olan modülasyon oranı 1:5'e, kullanım sıcak suyunda ise 1:5 olan oran 1:6 seviyesine çıkarıldı.

Bu teknik gelişim, daha düşük doğal gaz faturaları, stabil bir oda sıcaklığı ve uzun bir cihaz ömrü sağlıyor. Enerji tüketimini otomatik olarak optimize eden akıllı yapı, kış boyunca sürdürülebilir bir konfor sağlamayı amaçlıyor.

Tasarım olarak da yenilenen Daikin Icon Premix kombiler küçük boyutları sayesinde her türlü dar alana ve dolap içine zahmetsizce sığabiliyor, yenilenen ön paneliyle estetik görünümünü pekiştiriyor.

Kombi, yeni nesil paslanmaz çelik ısı eşanjörü sayesinde sağlamlığını ve performansını en üst düzeye çıkarıyor, "NOx" sınıfı 6 standardına uygun çevreci yapısıyla doğaya saygılı bir ısınma deneyimi sunuyor.

Yüksek verimli yoğuşma teknolojisi ve konforu üst seviyeye taşıyan sessiz çalışmasıyla modern yaşamın beklentilerini eksiksiz karşılayan Icon Premix, güvenilir yapısı ve uzun ömürlü performansıyla yıllar boyu sürecek değerli bir yatırım sunuyor.



Ekonomi 28.01.2026 12:18:25 0
Anahtar Kelimeler: daikin'den tüketimi azaltan yeni nesil ıcon premix kombi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

OMSAN Lojistik öz mal filosunu 500 milyon liralık yatırımla yeniledi

2

Vodafone ve Turna.com uçak bileti kampanyası başlattı

3

ŞOK Marketler biberlerde pestisit analizi yapacak

4

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

ATB Başkanı Çandır'dan sel ve hortumun tarım alanlarına verdiği zarara ilişkin açıklama

6

Antalya'da evde sağlık ekipleri 120 bin hayata dokundu

7

Ispartalı yazar Silleli, 61 yıldır biriktirdiği binlerce kitabı hediye ediyor

8

Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu

9

Mersin'de kuyumcuyu soyan zanlı tabancayla havaya ateş ederek kaçtı

10

Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı ve enerji verimli cihazlar istiyor