Decathlon ve Volleyball World'ten işbirliği

İSTANBUL - Decathlon, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) bünyesinde faaliyet gösteren Volleyball World ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Voleybol Milletler Ligi (VNL) odağında gerçekleştirilen işbirliği, VNL tarihinde bir spor malzemeleri perakendecisiyle hayata geçirilen ilk çok kanallı perakende işbirliği olarak öne çıkıyor.

İşbirliği kapsamında Decathlon, hem Voleybol Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapan şehirlerde hem de Fransa, İtalya, Almanya, Sırbistan, Slovenya, Polonya, Türkiye, İsviçre, Çin, Tayland, Filipinler, Brezilya, Kanada ve Japonya dahil olmak üzere organizasyona katılan ülkelerdeki seçili mağazalarında satışa çıkarılmak üzere özel Voleybol Milletler Ligi ürün koleksiyonu hazırlayacak.

İlgili koleksiyon ürünleri, seçili fiziki mağazaların yanı sıra Decathlon'un internet sitesi üzerinden de satışa sunularak voleybolseverlerle buluşturulacak.



İşbirliği, Decathlon'un voleybola yönelik çalışmalarının kapsamını genişletirken, şirketin uluslararası portföyünde söz konusu branşı bir üst seviyeye taşıma hedefi doğrultusundaki uzun vadeli tutkusunu da yansıtıyor.

İlgili koleksiyonun lisanslı ürün yelpazesinde ise voleybol topları, kıyafetlerle taraftarların turnuvada yer alan takım ve sporcularla bağ kurmasını destekleyen resmi VNL taraftar ürünleri ve voleybol aksesuarları yer alacak.

- "Markamız için önemli bir stratejik dönüm noktasını temsil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Voleybol Spor Lideri Gregory Volpi, voleybolun dünya çapında milyonlarca sporcuyu bir araya getiren evrensel bir spor olduğunu belirtti.

Decathlon olarak amaçlarının, bu tutkuyu herkes için erişilebilir kılmak olduğunu aktaran Volpi, şunları kaydetti:

"Voleybol Milletler Ligi'nin Resmi Ürün İş Ortağı olmak, ürün uzmanlığımızı ve inovasyon yeteneklerimizi en görünür ve prestijli uluslararası voleybol müsabakalarından biriyle birleştirerek, markamız için önemli bir stratejik dönüm noktasını temsil ediyor. VNL'yi Decathlon'un voleybol ailesine dahil etmek ve Volleyball World ile yürüttüğümüz işbirliği sayesinde voleybolun dünya genelindeki gelişimine ve erişiminin genişlemesine katkı sunmak bizim için gurur verici."

Volleyball World Üst Yöneticisi (CEO) Ugo Valensi ise işbirliğinin, VNL ve Volleyball World için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

İlk kez büyük bir spor ürünleri markasıyla perakende alanında küresel, çok kanallı bir işbirliğine adım attıklarına değinen Valensi, "Decathlon'un sporu geliştirme ve daha erişilebilir kılma konusundaki kararlılığı, küresel büyüme konusundaki ortak azmimizi yansıtıyor. Birlikte, VNL'yi dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla buluşturacak yeni bir perakende ve taraftar etkileşim ekosistemi oluşturuyoruz ve bu ekosistemin küresel voleybol topluluğu üzerindeki etkisi konusunda heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

