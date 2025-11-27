Deloitte Private "En İyi Yönetilen Şirketleri" belirledi

İSTANBUL - Deloitte Private'ın 45 ülkede uyguladığı ve bu yıl QNB Türkiye ana sponsorluğunda Türkiye'de düzenlediği "Best Managed Companies" programının 2025 yılı kazananları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel mülkiyete sahip ve halka açık olmayan Türk şirketlerinin yönetim performansını değerlendiren program, Deloitte koçlarının rehberliği ve bağımsız jüri üyelerinin yaptığı kapsamlı incelemeler sonucunda programa katılan 14 şirketin ödül almaya hak kazanmasıyla tamamlandı.

Deloitte Private tarafından QNB Türkiye ana sponsorluğunda, Koç Üniversitesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) destekleriyle beşinci kez düzenlenen programın ödül töreni, İstanbul'da iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında özel mülkiyete sahip ve halka açık olmayan Türk şirketleri, Deloitte koçlarının rehberliğinde bağımsız jüri tarafından uluslararası "Best Managed Companies" metodolojisine göre kapsamlı şekilde değerlendirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Aksoy Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Başkanı Batu Aksoy, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, QNB Türkiye Genel Müdür Yardımcısı, Obi ve Ticari Bankacılık Engin Turhan, Türkiye Kalkınma Ve Yatırım Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Halil Öztop ve Koç Holding Baş Hukuk ve Uyum Müşavir Yardımcısı Rana Günay Hoffman'dan oluşan jüri, aday şirketleri, strateji, yetkinlik, inovasyon, kültür, adanmışlık, yönetişim ve finansallar başlıklarında inceledi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Akpa Kimya, Arel Enerji, Başarsoft, Berdan Civata, Akra Hotels/BHM Otelcilik, Farplas Otomotiv, İGA İstanbul Havalimanı, Karaoğlu Peyzaj, Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri, Nazar Tekstil, Pharmavision, Sarıgözoğlu AŞ, Transorient Global Lojistik ve VSY Biotechnology, 2025 yılı "Türkiye'nin En İyi Yönetilen Şirketleri"ödülüne layık görüldü.

- "Hikayelerin, hem ülkemize hem de dünyaya ilham verdiğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Private Lideri Ece Koycu Bolat, programın, Türk şirketlerinin yönetim kalitesinin uluslararası standartlarda değerlendirilmesi ve görünür kılınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bolat, Best Managed Companies programını, Türk şirketlerinin yönetim anlayışlarını güçlendirmek, iyi uygulamalarını görünür kılmak ve hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl QNB Türkiye ana sponsorluğunda ve paydaşlarımızın desteğiyle gerçekleştirdiğimiz program, özel sektörümüzün kurumsal kapasitesini artırma yönünde önemli platform niteliği taşıyor. Türkiye ekonomisine değer katan, sürdürülebilir başarıyı hedefleyen şirketlerimizin hikayelerinin hem ülkemize hem de dünyaya ilham verdiğine inanıyoruz. Bu yıl ödül alan tüm şirketleri gönülden tebrik ediyoruz."

QNB Türkiye Obi ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan da sürdürülebilir başarı hikayelerini desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Turhan, QNB Türkiye olarak, özel sektörün yönetim kalitesinin uluslararası standartlarda görünür olmasını değerli bulduklarını aktararak, "Best Managed Companies programına verdiğimiz destek, Türk şirketlerinin kurumsal dayanıklılığını ve uzun vadeli başarı hikayelerini ön plana çıkarma hedefiyle örtüşüyor. Şirketlerimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum alanında gösterdiği ilerlemeyi görmek bizler için gurur verici. Ödül alan tüm şirketleri tebrik ediyor, bu başarıların Türkiye ekonomisinin geleceğine güç katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.