İlginizi Çekebilir

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı
Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı
Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi
Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı
Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi
Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Adana'da çiftçilerle buluştu

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Adana

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Adana'da çiftçilerle buluştu

ADANA - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adana'da çiftçilerle bir araya geldi.

Uysal, Adana Çiftçiler Birliğinde düzenlenen "Tarım Sohbeti" etkinliğinde yaptığı konuşmada, tarım politikalarının uzun vadeli planlanması gerektiğini söyledi.

Tarımın, stratejik bir çerçevede ele alınmasının önemli olduğunu dile getiren Uysal, "Teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik temelinde tarımı dönüştürecek, Türkiye'yi hem kendi kendine yetecek hem de tarımsal üretimiyle dış piyasalardan ülkeye refah aktarmasını sağlayacak bir yapıya ulaştırma mecburiyetimiz var." dedi.

Gültekin Uysal, Türk ekonomisi, sanayisi ve hizmet sektörünün rekabet gücünü yükseltecek çalışmalar yapılmasının önemine dikkati çekti.

Partisinin dünden bugüne aynı politikayı izlediğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Demokrat Parti olarak, Türk tarımını bu büyük ülkenin yeniden güçlü üretim gücü haline getirmeyi ve yalnızca 86 milyon vatandaşımızın değil her yıl 50 milyonun üzerinde turist ağırlayan bir ülke olarak tüm insanların temel gıda ihtiyaçlarını güvence altına alacak bir perspektifle, sürdürülebilir tarıma yönelik politika setlerini milletimizin önüne koyma ihtiyacımız vardır."

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da Uysal'a teşekkür etti.

Program, çiftçilerin soru ve görüşlerini paylaşmasının ardından sona erdi.



Politika 1.12.2025 15:03:26 0
Anahtar Kelimeler: demokrat parti genel başkanı uysal adana'da çiftçilerle buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Kemer'de zabıta ekipleri restoran ve kafelerde denetim yaptı

2

Rossmann Türkiye ve iş ortaklarından hatıra ormanı

3

Anadolu Güçbirliği Holding ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi

4

Osmaniye’de jandarma son bir haftada 151 şüpheliyi yakalandı

5

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi

6

Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı

7

Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

8

Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi

9

Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes

10

AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı