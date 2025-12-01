Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Adana'da çiftçilerle buluştu

ADANA - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adana'da çiftçilerle bir araya geldi.

Uysal, Adana Çiftçiler Birliğinde düzenlenen "Tarım Sohbeti" etkinliğinde yaptığı konuşmada, tarım politikalarının uzun vadeli planlanması gerektiğini söyledi.

Tarımın, stratejik bir çerçevede ele alınmasının önemli olduğunu dile getiren Uysal, "Teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik temelinde tarımı dönüştürecek, Türkiye'yi hem kendi kendine yetecek hem de tarımsal üretimiyle dış piyasalardan ülkeye refah aktarmasını sağlayacak bir yapıya ulaştırma mecburiyetimiz var." dedi.

Gültekin Uysal, Türk ekonomisi, sanayisi ve hizmet sektörünün rekabet gücünü yükseltecek çalışmalar yapılmasının önemine dikkati çekti.

Partisinin dünden bugüne aynı politikayı izlediğini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Demokrat Parti olarak, Türk tarımını bu büyük ülkenin yeniden güçlü üretim gücü haline getirmeyi ve yalnızca 86 milyon vatandaşımızın değil her yıl 50 milyonun üzerinde turist ağırlayan bir ülke olarak tüm insanların temel gıda ihtiyaçlarını güvence altına alacak bir perspektifle, sürdürülebilir tarıma yönelik politika setlerini milletimizin önüne koyma ihtiyacımız vardır."

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da Uysal'a teşekkür etti.

Program, çiftçilerin soru ve görüşlerini paylaşmasının ardından sona erdi.