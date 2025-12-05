DenizBank ve ENBD'den Eren Holding'e 400 milyon dolarlık finansman

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - DenizBank, hissedarı Emirates NBD (ENBD) liderliğinde Eren Holding ile toplam 5 yıl vadeli ve 400 milyon dolar tutarında ortak kredi (club loan) anlaşması imzaladı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, Eren Holding, sağlanan kaynağı faaliyette bulunduğu enerji, kağıt, ambalaj, tekstil, perakende ve çimento sektörlerinde gerçekleştireceği sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik yatırımların finansmanı için kullanacak.

Körfez bölgesinin önde gelen bankacılık gruplarından ENBD'nin Türkiye'ye katkılarını artırmaya yönelik kararlılığını yansıtan anlaşma, uzun vade yapısı ve rekabetçi koşullarıyla Eren Holding'in finansal pozisyonunu ve uluslararası bankacılık çevrelerindeki itibarını teyit etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, Eren Holding'in çok sektörlü faaliyet yapısı ve uluslararası pazarlardaki konumu itibarıyla Türkiye'nin sanayi ve ticaret ekosistemine önemli katkılar sağlayan köklü kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

DenizBank olarak reel sektörün finansmana erişimini desteklemeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımları teşvik etmeyi öncelikli ele aldıklarını vurgulayan Baştuğ, şunları kaydetti:

"Hissedarımız Emirates NBD'nin Türkiye'ye güveni ve yatırımlarını büyütmekteki kararlılığı da bu yöndeki motivasyonumuzu artırıyor. Eren Holding'in ana bankalarından biri olma ve ilişkilerimizi derinleştirme stratejimizle uyumlu olarak gerçekleştirdiğimiz kredi anlaşmamızın, farklı sektörlerde sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklerken yatırım kapasitesini de artıracağına inanıyoruz."

Baştuğ, kurumsal finansman alanındaki önemli pozisyonlarıyla, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak üzere stratejik işbirliklerini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Eren Holding Üst Yöneticisi (CEO) Emir Eren de kredi anlaşmasıyla sağlanan kaynağın, faaliyette bulundukları sektörlerde sürdürdükleri yatırımların etkinliğini artıracağına ve uzun vadeli büyüme stratejilerini destekleyeceğine inandıklarını aktardı.

Sağlanan uzun vadeli finansmanın, küresel ölçekte rekabet güçlerini pekiştirmelerine katkı sunarken operasyonel faaliyetlerine de ek güç kazandıracağını ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"Eren Holding olarak değer üretmeyi, sürdürülebilir büyümeyi ve ülkemizin rekabet gücünü artıracak yatırımlara odaklanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemize ve grubumuza gösterdiği güven için DenizBank ve Emirates NBD'ye teşekkür ediyoruz."



